Após saída de Rodrygo para o Real, Marinho herda camisa 11 no Santos

A camisa 11 do Santos tem novo dono. Nesta sexta-feira, o clube anunciou, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, que o número será utilizado pelo atacante Marinho a partir do duelo deste sábado contra o Bahia, no estádio de Pituaçu, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O número vinha sendo usado pelo atacante Rodrygo, que se despediu nas últimas semanas da Vila Belmiro, pois foi contratado e se transferiu ao Real Madrid. Assim, abriu caminho para que Marinho se tornasse o novo 11 do Santos, como confirmado no bem-humorado vídeo divulgado pelo Santos.

Contratado pelo Santos junto ao Grêmio no fim de maio com a intenção de exatamente compensar a saída de Rodrygo, Marinho disputou quatro jogos pelo clube antes da pausa das competições da Copa América para a disputa da Copa América, sendo titular em três deles. E tinha utilizado o número 31 em todos eles.

"Fala, Marinho e todo torcedor santista. Estou aqui, direto do Canadá, para passar essa notícia para vocês. O Marinho é o novo camisa 11 do Santos. É o número que eu estava usando antes de vir para cá (Real Madrid) e agora passo ela para ele. Desejo muita sorte para você, Marinho, que você faça muitos gols e conquiste tudo que tem de conquistar. Que você seja muito feliz com essa camisa. Marinho, abre o pacote aí", disse Rodrygo, no vídeo.

Na intertemporada, Marinho marcou um gol em jogo-treino contra o São Bento, vencido por 3 a 1, na Vila Belmiro. E deverá ser titular diante do Bahia, embora o técnico Jorge Sampaoli tenha evitado confirmar a escalação para o duelo deste sábado.