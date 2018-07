Após saída de técnico, Fluminense afasta vice-presidente de futebol

Em um breve comunicado oficial, o Fluminense anunciou a saída de Mario Bittencourt, que também atua como advogado do clube, do cargo de vice-presidente de futebol. Já o diretor de futebol Fernando Simone ficará afastado do clube por 30 dias. E ele não mais responderá por esse departamento, de acordo com a nota oficial.

"O Fluminense comunica o desligamento do Sr. Mário Bittencourt da vice-presidência de Futebol. O clube aproveita para agradecer pelo trabalho desenvolvido durante o período em que o dirigente esteve no cargo. O diretor de Futebol Fernando Simone ficará afastado do clube por 30 dias. O profissional não responde mais pelo departamento de Futebol", anunciou o clube das Laranjeiras.

As mudanças no Fluminense se dão após um início de temporada difícil. O time venceu apenas dois dos seis jogos que disputou até agora no Campeonato Carioca, incluindo derrotas para os rivais Flamengo e Botafogo nos últimos dois compromissos, ocupando apenas a quarta posição no Grupo A, com sete pontos e sob risco de não avançar para a próxima fase do torneio.

O Fluminense agora tem uma semana de preparação para o seu próximo compromisso no Carioca. O time volta a jogar somente na próxima quarta-feira, fora de casa, diante do Friburguense.