Após saída do ídolo Rivaldo, Mogi Mirim altera nome de estádio

MOGI MIRIM - O Mogi Mirim realizou nesta terça-feira evento para apresentar o uniforme para a disputa do Campeonato Paulista e para anunciar a troca no comando do clube. O empresário Hélio Vasone Júnior assumiu oficialmente o cargo de presidente no lugar de Wilson Bonetti, que representava a antiga gestão, comandada por Rivaldo.

A primeira grande mudança acontecerá no estádio. De Romildo Vitor Gomes Ferreira, a casa do Mogi Mirim passará a se chamar Vail Chaves. Nome de quem, na década de 30, doou o terreno para a realização da obra. Vail Chaves dava nome ao velho estádio da cidade até a década de 90, quando o então presidente Wilson de Barros reformou e ampliou o estádio e o renomeou com seu próprio nome.

Na década seguinte, a família de Barros foi vítima de dois sequestros e o próprio dirigente enfrentou sérios problemas de saúde. Foi quando então, Barros resolveu homenagear o Papa João Paulo II e colocou o nome dele no estádio. Mas com a chegada de Rivaldo, há dois anos, na cidade como dirigente, o pentacampeão deu ao estádio o nome do seu pai.

APOIO TOTAL

A nova gestão do Mogi terá total apoio da diretoria do clube. "Vamos procurar fazer parcerias, o que é importante para o clube e para a cidade. Podemos garantir que haverá uma administração mais profissional e contamos com a torcida. Queremos manter em 2013 o que fizemos em 2012 durante o Paulistão e, no segundo semestre, o objetivo é levar o Mogi para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2014", afirmou Vasone.