Após sair imobilizado de treino, Ricardo Oliveira tranquiliza santistas

O atacante Ricardo Oliveira deu um susto nos torcedores do Santos neste sábado. O veterano virou desfalque no alvinegro para o duelo contra o Coritiba, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, após sofrer uma pancada nas costas durante o treino pela manhã. Apesar de ter sido cortado da lista de relacionados para a partida, o jogador publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que os exames feitos posteriormente não constataram nenhuma lesão.

Ricardo Oliveira também afirmou que chegou a perder o movimento dos braços por alguns minutos após o choque. A foto publicada pelo centroavante mostra ele sendo retirado de maca do treinamento.

Hoje de manhã Sofri um golpe Muito forte nas costas durante o treino, e perdi por alguns minutos os movimentos dos braços o que me deixou assustado. Fui submetido a exames medidos e graças a Deus, não constatou nenhuma lesão. Quero agradecer a preocupação que todos tiveram comigo....médicos, companheiros,funcionários, e torcedores. Estou me sentindo bem graças a Deus Deus está no controle de tudo Uma publicação compartilhada por R.oliveira (@ricardo.oliveira) em Ago 19, 2017 às 4:35 PDT

Sem Oliveira, Kayke deve ser o titular no ataque alvinegro diante dos paranaenses, em confronto que será disputado no Couto Pereira, às 19h deste domingo. Com a ausência do experiente atacante, Nilmar foi relacionado pela primeira vez desde que chegou ao clube, e pode estrear com a camisa alvinegra.

Confira a lista de relacionados no Santos para o duelo contra o Coritiba:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo.

Laterais: Daniel Guedes, Orinho, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima e Matheus Oliveira.

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Nilmar, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.