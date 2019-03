Após se complicar na Taça Rio, Valentim lembra: 'Vasco é o único classificado'

Depois sofrer a sua primeira derrota na temporada no último domingo (2 a 0 para a Cabofriense), foi a vez do Vasco perder a invencibilidade também no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Neste sábado, o time foi derrotado pelo Bangu por 2 a 1, de virada, e se complicou na Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca.

Apesar do resultado, o treinador fez questão de lembrar que o Vasco é o único classificado às semifinais do Campeonato Carioca por ter sido campeão da Taça Guanabara - o primeiro turno. "A gente não está fora ainda. O que a gente queria era assegurar vaga na semifinal da Taça Rio. Caso não aconteça, não vai ter problema, nada de clima ruim. Bom lembrar que a única equipe que já está na semifinal do Carioca é o Vasco", ressaltou.

Mas Alberto Valentim reconheceu alguns erros e admitiu insatisfação ao fim do jogo. "Começamos com chances no começo. No intervalo pedi para que os jogadores tivessem paciência de rodar bem a bola, mas erramos muito tecnicamente. Ninguém saiu satisfeito do estádio. A começar pelo nosso vestiário. O que a gente pede sempre é que não haja nenhum tipo de violência", concluiu.

O goleiro Fernando Miguel foi mais pessimista que Valentim e já colocou o Vasco fora da Taça Rio. "Dá sentimento de frustração. A gente tinha ambição de buscar a classificação e perdemos a invencibilidade em casa. Acredito que tivemos chance, mas não tiro o mérito do Bangu, que foi cirúrgico. É seguir trabalhando, perdemos a Taça Rio. Ganhamos a Taça Guanabara, mas o Vasco tem responsabilidade em todos os jogos que disputa. Hoje (sábado) é um dia que nem nós (jogadores) nem a torcida saímos satisfeitos", disse.

Apesar da fala de Fernando Miguel, o Vasco ainda tem chances de se classificar às semifinais da Taça Rio, embora sejam remotas. O time cruzmaltino tem oito pontos, mesma pontuação do Volta Redonda no Grupo B. Para avançar,precisa que neste domingo o Volta Redonda perca para o Boavista, vice-lanterna do Grupo C, em Volta Redonda (RJ).