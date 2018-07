Após se despedir de Seedorf, Botafogo vence jogo-treino

RIO - O Botafogo fez nesta terça-feira o seu primeiro jogo-treino da temporada, iniciando a sua era pós-Seedorf. Em Saquarema, onde a equipe realiza pré-temporada, o time comandado por Eduardo Hungaro enfrentou o Olaria em dois tempos de 40 minutos e venceu por 2 a 1, com dois gols do meia Daniel.

A atividade, que deveria acontecer às 16h, começou uma hora atrasada porque Seedorf, depois de conceder entrevista coletiva no Rio, onde comunicou que está encerrando a carreira de treinador, viajou até Saquarema para se despedir do grupo de jogadores. Ali, chorou ao falar e abraçar os colegas. Como seu helicóptero pousou exatamente no campo de jogo, a atividade não pôde começar antes de o holandês, novo técnico do Milan, partir.

No seu primeiro jogo-treino como treinador do Botafogo, Eduardo Hungaro escalou o time com Renan (Helton Leite); Lucas, Dankler, Dória e Lima; Gabriel, Rodrigo Souto, Renato, Gegê e Daniel; Henrique. O Olaria saiu na frente, mas o Botafogo virou com dois gols de Daniel, ambos em cruzamentos de Lima e ajeitada de Renato.

Na segunda parte do jogo-treino, o time foi: Jefferson, Alex, Matheus, André Bahia e Renan Lemos; Dedé, Fabiano, Yguinho, Jeferson e Octávio; Sassá. Esta parte da atividade terminou sem gols.