Após se destacar na Copa, Golovin é anunciado como reforço do Monaco

A diretoria do Monaco anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Alexander Golovin, que estava no CSKA Moscou. O jogador russo assinou um acordo válido por cinco anos com o clube francês, que não revelou os detalhes financeiros da transação.

As informações da imprensa local são, porém, de que a equipe vai desembolsar 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) para contar com o jogador, de 22 anos, um dos destaques da seleção russa na Copa do Mundo, com sua criatividade e talento, a ajudando a superar as expectativas ao alcançar às quartas de final. E Golovin contribuiu para a campanha com um gol e duas assistências.

Em suas três temporadas no CSKA, Golovin jogou 113 partidas, incluindo 23 aparições na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Ele ganhou o título do Campeonato Russo uma vez, em 2016. O seu nome era especulado como possível reforço do Chelsea e do Arsenal, mas ele acabou mesmo se transferindo para o futebol francês.

"Ele é um talentoso jovem jogador, com muito destaque durante a Copa do Mundo, mas nós o acompanhamos há muito tempo, ele já tem sólida experiência na primeira divisão russa e internacionalmente. Apesar da concorrência de grandes clubes europeus, Aleksandr escolheu o projeto esportivo do Monaco, que lhe oferecerá as melhores condições para continuar sua evolução", disse Vadim Vasilyev, vice-presidente e diretor-geral do Monaco.

A chegada de Golovin aumenta as opções do Monaco no meio-campo, especialmente após as saídas de João Moutinho e Thomas Lemar, negociados com Wolverhampton e Atlético de Madrid, respectivamente. "Estou muito feliz de assinar com o Monaco. É uma nova aventura para mim, chego com muitas ambições. Estou muito ansioso para conhecer a equipe e meus novos companheiros", afirmou o russo.

O Monaco conquistou o título do Campeonato Francês e avançou às semifinais da Liga dos Campeões da Europa em 2017, mas os altos investimentos realizados pelo Paris Saint-Germain fizeram o time perder terreno na última temporada. O PSG, então, faturou o título do Campeonato Francês e também da Copa da Liga Francesa, com o Monaco sendo vice-campeão de ambos os torneios.