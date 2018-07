Após se destacar na Ponte, Biro Biro deixa o Flu e também vai à China O futebol chinês acertou com mais um destaque do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo em que tira do País nomes como Renato Augusto e Jadson, dois dos melhores da última temporada, a China acerta também com jovens promessas brasileiras. Um deles é Biro Biro, que foi bem pela Ponte Preta no ano passado.