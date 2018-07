Após se garantir em final, 'novo Flu' busca manter recuperação contra o Boavista

Nos dois primeiros jogos da Taça Guanabara, o time acumulou dois empates (Flamengo e Botafogo) e assim acumula apenas dois pontos. O adversário desta noite de domingo, que bateu o Volta Redonda e depois foi superado pelo Vasco, tem um ponto a mais que a equipe tricolor.

Desde que assumiu o time, Levir acumula duas vitórias e dois empates. Além da classificação para a final da Sul-Minas-Rio, o time também mostrou evolução muito por causa da entrada e crescimento de Gerson, prata da casa e já negociado com a Roma. O jogador foi para a Itália no final da temporada anterior, mas retornou por empréstimo de seis meses.

Além de recuperar o ânimo com a vitória nos pênaltis contra o Internacional, o time tricolor conta com o retorno do atacante Fred. O jogador está suspenso na Copa Sul-Minas-Rio por ter sido expulso na abertura da competição e também não poderá atuar na final. No Estadual, ele está confirmado e entra no lugar de Magno Alves. Na defesa, o zagueiro Gum, que era dúvida na escalação até a última sexta-feira por causa de dores no ombro, treinou normalmente neste sábado e confirmou presença no time titular.

Já o Boavista conta com o retorno do meia Guilherme Costa. Recuperado de lesão, o jogador ganhou a posição de Thiago Silva. Assim, Júlio César será recuado para volante, sua posição de origem. O atacante Marcelo Nicácio retornou aos treinamentos, mas ainda está fora de forma.