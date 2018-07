Após se lesionar ao marcar gol, Müller desfalcará Bayern em jogo do Alemão

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com uma de suas principais peças para armar o Bayern de Munique nesta terça-feira, diante do Hoffenheim. O atacante Thomas Müller sofreu uma lesão na goleada de sábado sobre o Augsburg e não terá condições de entrar em campo pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão.

A lesão aconteceu no momento em que Müller marcou seu segundo gol na partida, o sexto do Bayern. Na hora da finalização, o atacante foi atingido por um duro carrinho que lhe causou um problema no tornozelo. Apesar da preocupação, o jogador pode voltar no clássico de sábado, contra o Borussia Dortmund, e a princípio não preocupa para o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, dia 12.

"Ele (Müller) precisa de um descanso de dois dias", explicou Ancelotti. "Nós vamos ver se ele terá condições de encarar o Dortmund. Mas temos certeza de que ele estará pronto para jogar novamente quando enfrentarmos o Real."

Outro que não vai enfrentar o Hoffenheim nesta terça é o meia Thiago Alcântara, que será poupado. "Ele tem jogado muitos jogos recentemente, então decidi que deveria ter um descanso", explicou Ancelotti.

Ainda lesionado, Neuer também está fora da partida pelo Campeonato Alemão, mas a tendência é que jogue normalmente contra o Real Madrid. "Ele não tem mais problemas. Vai estar 100% para estar no nosso gol diante do Real", garantiu Ancelotti.