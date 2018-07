Após se reabilitar no Brasileirão, Inter se mobiliza para o 'jogo do ano' Após derrotar o Joinville por 2 a 0, domingo, no interior de Santa Catarina, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional respira aliviado e agora se concentra naquele que vem sendo encarado com "jogo do ano", o duelo com o mexicano Tigres, quarta-feira, no Beira-Rio, pelas semifinais da Copa Libertadores. E o clima é de confiança entre jogadores, comissão técnica e dirigentes.