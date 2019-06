Após se recusar a jogar, Macau é punida pela Fifa e deixa Eliminatórias da Copa

A Fifa confirmou nesta quinta-feira a eliminação da seleção de Macau das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022. A equipe asiática foi punida por se recusar a jogar no Sri Lanka, contra a seleção da casa, em partida marcada para o dia 11 deste mês.

LEIA TAMBÉM > Tudo sobre a Copa do Mundo do Catar

Na partida de ida, Macau venceu por 1 a 0. Mas, ao não comparecer para o jogo da volta, teve decretada a derrota por 3 a 0, o que eliminou a equipe da disputa. Nesta quinta, a Fifa confirmou o resultado da partida que acabou não acontecendo e ainda aplicou multa de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 39 mil).

De acordo com a Fifa, a federação de futebol de Macau infringiu diversos artigos do seu Código Disciplinar e também do regulamento da Copa de 2022, por abandonar a partida. A entidade asiática alegou que não viajou ao Sri Lanka por questões de segurança, uma vez que o país sofreu atentados terroristas em abril.

Com a decisão, a seleção do Sri Lanka se junta a outras 39 seleções garantidas na próxima fase das Eliminatórias da Ásia. As 40 equipes serão divididas em oito grupos de cinco times cada em sorteio marcado para o dia 17 de julho, em Kuala Lumpur, na Malásia.

Os primeiros colocados de cada chave mais os quatro melhores segundos colocados avançarão à fase final das Eliminatórias. Ao fim da disputa, quatro seleções do continente vão garantir vaga direta no Mundial do Catar. Uma outra vaga será decidida em um playoff intercontinental.