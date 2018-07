Após se sentir mal em treinos do Flamengo, Nixon fará exame cardíaco O chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, revelou nesta sexta-feira que o atacante Nixon, em recuperação de lesão patelar no joelho esquerdo, terá que passar por exames antes de voltar a atuar pela equipe. Porém, eles não serão no joelho, mas no coração, pois o jogador apresentou quadro de falta de ar. Por isso, realizará uma ressonância magnética para detectar se há algum problema.