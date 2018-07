Após seis jogos, Bale retorna ao time titular do Real neste sábado

Depois de seis jogos fora, Gareth Bale voltará a ser titular do Real Madrid no confronto deste sábado, diante do Rayo Vallecano, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O jogador galês deverá formar trio de ataque com Cristiano Ronaldo e Benzema após ter entrado no segundo tempo do duelo diante do Liverpool, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Recuperado de uma lesão muscular, Bale voltará a disputar uma partida da competição nacional após ter se ausentado dos confrontos diante de Levante, Barcelona e Granada. Mesmo sem a presença do astro, o time madrilenho se manteve em grande fase, pois acumula incríveis 12 vitórias seguidas, se contados os confrontos da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, mas agora o técnico Carlo Ancelotti não teme uma possível queda ofensiva com o retorno do galês ao ataque.

"Bale joga pelo lado direito e penso em colocar James (Rodríguez) na esquerda porque alguns dizem que Bale tem de jogar ali, mas temos Cristiano Ronaldo. Colocá-lo significa mudá-lo de posição. Bale gosta de jogar pela direita, mas pode fechar para o meio e bater para o gol", disse o treinador, garantindo que o Real não deverá mudar o seu estilo ofensivo.

Com Bale entrando, Isco deverá deixar a equipe titular, mesmo tendo exibido boas atuações, mas Ancelotti garante: "O jogo da equipe não muda nada. Há qualidade distinta com James, que gosta de receber a bola no pé, e com Bale, que gosta mais na corrida, em profundidade, mas em linhas gerais o estilo de jogo não muda".

Mas, se terá Bale novamente como titular, o Real voltará a ter como baixas Asier Illarramendi, Sami Khedira, Dani Carvajal, Fabio Coentrao e Jesé, todos lesionados. Com 24 pontos, a equipe madrilenha lidera de forma isolada o Campeonato Espanhol.

Confira os relacionados do Real para o jogo deste sábado: