Após seis meses, Lucas Zen faz 1º coletivo no Botafogo O volante Lucas Zen ficou mais perto de enfim retornar ao futebol. Em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada no dia 13 de agosto de 2012, o jogador realizou nesta terça-feira o seu primeiro coletivo desde então. O jogador não entra em campo desde o dia 25 de julho, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e comemorou mais esse passo dado na sua recuperação.