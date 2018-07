Após seis semanas afastado, 'falastrão' Barton é dispensado por time escocês

Durou apenas oito jogos a passagem de Joey Barton pelo Glasgow Rangers. O meia inglês de 34 anos, famoso por suas declarações polêmicas e pela facilidade de arranjar confusão com adversários, foi dispensado do clube escocês nesta quinta-feira, mais de um ano e meio antes do final do contrato.

Em breve comunicado pelo Twitter, o Rangers explicou apenas que acertou com Barton a rescisão contratual com efeito imediato, ressaltando que nenhuma das duas partes irá fazer qualquer comentário adicional sobre o caso. O atleta, no entanto, agradeceu a torcida do time escocês após sua curta passagem.

I'd like to thank the supporters of Rangers for their incredible support during my time at the club. Wish you all the best for the future. — Joseph Barton (@Joey7Barton) 10 de novembro de 2016

"Eu gostaria de agradecer aos fãs do Rangers pelo incrível apoio durante o meu tempo no clube. Desejo a vocês todos o melhor para o futuro", afirmou.

Barton tem passagens por diversos clubes do futebol inglês, com destaque para o Manchester City, onde iniciou a sua carreira. E desde aquela época ele vem tendo problemas dentro e fora dos gramados. Em 2008, por exemplo, passou 77 dias sem andar, sentado em uma cadeira, após brigar na rua em Liverpool.

Em 2012, quando jogava pelo Queens Park Rangers, Barton foi suspenso por 12 jogos por conduta violenta durante uma partida do Campeonato Inglês. Isso levou o meia, inclusive, a ser emprestado ao clube francês Olympique de Marselha.

Desta vez, o meia ficou seis semanas afastado depois de se envolver em confusão na sequência do Old Firm, o tradicional clássico escocês que a equipe faz com o Celtic. Barton teve uma discussão acalorada com Andy Halliday, seu companheiro de clube, após o seu clube ser goleado por 5 a 1. Em mais de uma ocasião, ele tentou ofender o brasileiro Neymar por meio das redes sociais enquanto assistia aos jogos do atacante - ele praticamente ignorou as provocações.

Ele inicialmente ficou proibido de frequentar as instalações do Rangers durante três semanas, mas o prazo foi sendo estendido. Depois, foi processado por fazer apostas ilegais em jogos do Campeonato Escocês.

O Rangers decretou falência em 2012 e foi rebaixado para a quarta divisão escocesa. O time retornou à elite na atual temporada e ocupa o quinto lugar no torneio nacional.