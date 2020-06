Após seis temporadas, meio-campista Adam Lallana vai deixar o Liverpool

O meio-campista Adam Lallana vai deixar o Liverpool no final da temporada. O jogador, de 32 anos, prorrogou seu contrato por mais um mês por causa do retorno do Campeonato Inglês, após a pandemia do coronavírus. Ele 178 jogos pelo atual campeão europeu e mundial, com 22 gols marcados.

"Sei que o Adam neste momento é desejado para a próxima temporada por outros clubes. Por isso, é um compromisso nosso poder propiciar a ele o melhor para sua carreira", disse o técnico alemão Jürgen Klopp, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

A Liga inglesa, suspensa desde março devido à pandemia, prepara-se para regressar em 17 de junho, com dois jogos da 29.ª rodada. O Liverpool joga, dia 21, diante do Everton, no clássico da cidade.

Sem ganhar um campeonato inglês desde a temporada 1989/1990, o Liverpool lidera com 82 pontos, 25 a mais que o Manchester City, que tem um jogo a mais para ser disputado.