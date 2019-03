Após semana atípica, Mano confirma Cruzeiro com força máxima para sábado

O técnico Mano Menezes confirmou que vai escalar o Cruzeiro com o que tem de melhor para encarar o Tupi, neste sábado, em Juiz de Fora, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Depois de uma semana atípica, com o adiamento do duelo com o Deportivo Lara, o comandante celeste quer dar mais minutos em campo para seus titulares.

"O que posso adiantar é que a equipe que jogaria na quarta, depois na quinta, é a que vai jogar contra o Tupi. Não podemos ficar tanto tempo sem movimentar os jogadores, é um jogo importante em termos de pontuação, então vai a equipe do jogo de quinta", declarou nesta sexta-feira.

O Cruzeiro deveria enfrentar o Deportivo Lara na quarta, mas a crise na Venezuela impediu que o adversário conseguisse deixar o país rumo ao Brasil. Inicialmente, a Conmebol adiou o duelo para quinta, mas, como o problema não foi resolvido e a equipe seguiu sem poder viajar, o jogo foi transferido para o dia 27.

"Ficar esperando a definição atrapalha. Não podemos fazer o treino que queremos, porque não sabemos o que vai acontecer. Fizemos treinos de pré-jogo, que tem carga menor. Mas a equipe está trabalhando bem", afirmou Mano.

Foi levantada a possibilidade de o Cruzeiro ser considerado vencedor, por W.O., mas o treinador considerou que a Conmebol agiu corretamente. "Sempre prefiro jogar, o futebol é feito para se decidir no campo. É um fato atípico, e em função das circunstâncias que envolveram a dificuldade do adversário de vir, o Cruzeiro entende que o caminho tomado foi o mais correto."

No sábado, o time celeste terá pela frente o lanterna da competição, que estará rebaixado se não conseguir sua primeira vitória no Estadual. Para a partida, Mano deve escalar o Cruzeiro com: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho e Rafinha; Fred.