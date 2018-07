Após semana de treinos fortes no Grêmio, Thaciano diz: 'Está descascando a gente'

O Grêmio fechou a primeira semana de preparação após o período de férias. Os jogadores não viram a cor da bola. Apenas trabalhos fortes de preparação física, debaixo de chuva e frio no Rio Grande do Sul. O meia Thaciano, que nasceu na Paraíba, descreveu de maneira bem-humorada e com linguajar típico de sua terra natal o resultado das atividades. "Está descascando a gente", afirmou o jogador sobre o preparador físico Rogério Dias Luiz, em entrevista coletiva neste sábado, após a última sessão de treinos desta semana.

O atleta observou que esse período é importante para o restante da temporada. "Nosso calendário mostra que teremos 15 jogos em 50 dias. Será uma maratona bem pesada. Precisamos estar com o físico em dia e bem preparados para aguentar essa sequência de partidas", avaliou Thaciano.

"Serão muitos jogos e, quando estamos em uma série como essa, não temos tempo para trabalhar a parte física. Será um jogo atrás do outro e será só treinar, descansar e tratar. Muito importante para prevenir as lesões", concordou Thonny Anderson, também em entrevista coletiva.

Os dois meias comentaram a chegada do meia-atacante Marinho, apresentado oficialmente como reforço na última sexta-feira e que fez o seu primeiro treino no campo neste sábado - também trabalhou a parte física. Se o técnico Renato Gaúcho optar por usar Marinho mais recuado, Thaciano e Thonny ganharão mais um concorrente na briga pela titularidade.

"Foi bom (Marinho chegar). Ele vai acrescentar muito para o grupo, que já é muito qualificado. O Marinho tem muita qualidade e creio que vai agregar muito", afirmou Thaciano, que tem dois gols marcados em 11 jogos em 2018. "É um jogador experiente que tem muito para nos ajudar. É qualificado e veio para somar", completou Thonny Anderson, autor de três gols neste ano.

O elenco gremista estará de folga neste domingo e retorna aos trabalhos nesta segunda-feira. O próximo compromisso oficial está marcado para o dia 18 de julho, às 21h45, contra o Atlético Mineiro, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor gaúcho é o quinto colocado, com 20 pontos. O clube ainda disputa a Copa do Brasil e a Copa Libertadores no segundo semestre.