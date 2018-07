Após semana de treinos, Tite mantém time para encarar o Figueirense

Fora da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Corinthians teve uma semana inteira para treinos após o time vencer o Santos. Satisfeito com o desempenho do líder isolado do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite decidiu enfrentar o Figueirense com a mesma escalação do clássico do último domingo.

Na último treino antes da partida contra o time catarinense, o técnico colocou em campo a seguinte formação: Cássio; Fágner, Gil, Felipe e Yago; Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson e Malcom; Vagner Love. Com os mesmos 11 jogadores, o time bateu o Santos por 2 a 0. "Eu estava pilhado na quarta, achando que era jogo. ''Calma, vai ser só domingo'', me falaram", brincou o treinador.

Apesar de enfrentar um Figueirense em baixa, na zona de rebaixamento do Brasileirão, o técnico descarta o favoritismo do Corinthians. "Todos os aspectos de todas as equipes, levamos em consideração. Já dei inúmeros exemplos de times que estão em posição intermediária, ou mais embaixo, e isso não gera jogo mais fácil", analisou o comandante alvinegro.

Líder isolado com 57 pontos, cinco à frente do Atlético-MG, Tite mantém a cobrança aos jogadores. "Não sei se vamos ganhar, mas fazer o melhor, temos de fazer. Exigência máxima, temos de ter. Aí, a individualidade aparece", acrescentou.

Em busca do hexacampeonato brasileiro, o Corinthians encara o Figueirense, 18º colocado, no Orlando Scarpelli, às 16 horas deste domingo. Confira a lista dos relacionados pelo técnico Tite:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Edilson e Fagner;

Zagueiros: Edu Dracena, Gil, Felipe e Yago;

Volantes: Elias, Marciel e Ralf;

Meias: Danilo, Jadson, Matheus Pereira, Renato Augusto e Rodriguinho;

Atacantes: Romero, Lincom, Malcom, Lucca e Vagner Love.