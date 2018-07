Após sentir febre, Douglas treina e está à disposição no Barcelona

Durou apenas um dia o afastamento do lateral Douglas dos treinos do Barcelona. O brasileiro, que ficou de fora da atividade da última quinta-feira por conta de uma febre, se recuperou dos sintomas de gripe que vinha sentindo e trabalhou normalmente nesta sexta, no CT do clube catalão.

Com a rápida recuperação, o lateral está à disposição do técnico Luis Enrique para o duelo diante do Granada, neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. A tendência, no entanto, é que Daniel Alves volte à posição, após ser poupado diante do Málaga, na quarta, quando Douglas estreou pelo clube catalão e teve uma atuação fraca.

Outra boa notícia ficou por conta de Jordi Alba, que havia treinado separado do grupo na última quinta e voltou a trabalhar normalmente. Rafinha Alcântara, por outro lado, deu continuidade à recuperação de um problema físico e deve ser o único desfalque da equipe para a partida deste sábado.