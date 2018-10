Após sentir incômodo muscular contra o Bahia, Everton vira preocupação no Grêmio

O Grêmio mostrou poder de reação no último sábado, ao buscar um empate por 2 a 2 com o Bahia após estar perdendo por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, mas as boas notícias da partida pararam por aí. O atacante Everton sentiu um incômodo muscular durante a partida e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Everton caiu no gramado acusando dores na perna direita aos 43 minutos do primeiro tempo. Depois da partida, o jogador chegou a dizer que tratava-se apenas de uma "dor leve". Mesmo assim, ele se tornou preocupação para a equipe nas próximas rodadas do Brasileirão.

O atacante passará por exames para diagnosticar o problema e pode virar dúvida também para a seleção brasileira, uma vez que foi convocado para os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina. Apesar disso, e do empate que afastou o time da liderança, o técnico Renato Gaúcho fez um balanço positivo da partida de sábado.

"Poderia ter sido pior hoje. Contávamos com a vitória para darmos mais um passo na tabela. Infelizmente, não aconteceu, mas pelo que se apresentou principalmente durante o segundo tempo, ganhamos um ponto, não perdemos dois. As coisas estão difíceis", declarou.

O resultado deixou o Grêmio na quinta colocação da tabela, com 51 pontos, agora a cinco do Palmeiras, que venceu o clássico com o São Paulo também no sábado. No próximo domingo, o time gaúcho encara justamente o líder da competição, em confronto que acontecerá no Pacaembu.