Após sequência contra grandes, Palmeiras encara nova fase

Após passar com excelente aproveitamento por uma sequência de cinco jogos contra grandes clubes – quatro vitórias e uma derrota – o Palmeiras tem pela frente três times de menor tradição, o que pode ajudar o time na busca pela liderança do Brasileiro. O primeiro desafio é nesta quarta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Nas rodadas passadas, o time encarou, na ordem, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians e conquistou quatro vitórias e apenas uma derrota – diante do São Paulo. Nas próximas três rodadas, o time encara equipes, teoricamente, mais fáceis, casos de Coritiba, Santa Cruz e América-MG.

O Palmeiras inicia a rodada na segunda colocação, com 15 pontos, um a menos que o líder Internacional, que só joga na quinta-feira, contra o Atlético-MG. Assim, a equipe de Cuca pode até assumir provisoriamente a ponta da tabela com um empate em Curitiba.

Em relação ao time, Vitor Hugo está de volta, após cumprir suspensão. Egídio e Barrios continuam machucados. Zé Roberto, Cleiton Xavier e Dudu podem ser preservados, já que as rodadas do Brasileirão passarão a ser jogadas duas vezes por semana. A novidade na lista dos relacionados é o atacante Cristaldo, que não inicia um jogo desde o dia 9 de março.

“A gente sabe que não tem jogo fácil no Brasileiro e vamos bem preparados para Curitiba. As condições do gramado não estão muito boas, mas isso não vai ser desculpa. Não adianta vencermos o clássico e não rendermos o máximo neste jogo”, avisou o polivalente Tchê Tchê, que mais uma vez deve intercalar com Jean entre a lateral-direita e o volante.

No Coritiba, o técnico Pachequinho não poderá contar com o meia Juan, suspenso pela expulsão diante do Sport. Em seu lugar, Gonzalez deve ser o escolhido. Outra opção seria Felipe Amorim. Já o zagueiro Rafael Marques retorna ao time. “O importante é que temos elenco. Essas lesões atrapalham porque você não consegue colocar a equipe ideal. A cada jogo temos que fazer algumas alterações. Quem está entrando, está entrando bem, fazendo o que a gente pede e dando um comportamento bom para a equipe, principalmente na questão tática”, disse o comandante da equipe paranaense.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Rafael Marques e Juninho; João Paulo, Edinho, Ruy e Gonzalez (Felipe Amorim); Kleber e Vinícius

Técnico: Pachequinho

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto (Fabrício); Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Rafael Marques (Dudu) e Gabriel Jesus

Técnico: Cuca

JUIZ: Anderson Daronco (RS)

HORÁRIO: 21h45

LOCAL: Couto Pereira, em Curitiba