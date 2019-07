Após ser anunciado como reforço, Raniel faz primeiro treino no São Paulo

O treino do São Paulo neste sábado contou com a presença do atacante Raniel, anunciado na sexta-feira como novo reforço do time paulista. O jogador, que estava no Cruzeiro e assinou contrato até junho de 2024, trabalhou pela primeira vez como os seus novos companheiros de time no CT da Barra Funda.

Comprado por R$ 13 milhões, Raniel chega a pedido de Cuca para ser a referência na área. Na avaliação do treinador, nem Pablo nem Alexandre Pato podem atuar como centroavante. Por isso, a contratação do ex-cruzeirense, que tem a missão de ser o goleador do time tricolor. Ele é o 12º reforço do clube na temporada.

Junto do elenco, Raniel fez um trabalho no Reffis e, depois, realizou um complemento com bola no gramado. Foi a primeira atividade do São Paulo no CT da Barra Funda depois de duas semanas em que o grupo esteve concentrado em Cotia, no CT da base.

Na sexta-feira, o time paulista venceu o Cuiabá por 3 a 1, com gols de Alexandre Pato (de pênalti), Tchê Tchê e Vitor Bueno, em jogo-treino marcado pelo retorno de Pablo, que voltou a atuar após cirurgia em abril para a retirada de um cisto na região lombar.

O elenco são-paulino ganha folga no domingo e volta às atividades na segunda-feira. O primeiro compromisso do time paulista na retomada do calendário após a paralisação para a Copa América será o clássico contra o Palmeiras, marcado para o dia 13 (sábado), às 19 horas, no Morumbi. O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.