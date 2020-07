Após ser chamado de arrogante, Klopp rebate Lampard: 'Tem muito a aprender'

Ainda repercute a discussão entre Jürgen Klopp e Frank Lampard. O técnico do Liverpool não gostou de ouvir que seu time se tornou arrogante depois de conquistar o Campeonato Inglês e afirmou nesta sexta-feira que o treinador do Chelsea ainda tem muito a aprender.

Klopp e Lampard discutiram de maneira acalorada à beira do gramado no duelo entre suas equipes, que terminou com vitória do Liverpool por 5 a 3, em Anfield Road. A briga foi motivada por uma falta assinalada pelo árbitro da partida após entrada dura do meia croata Kovacic no atacante senegalês Mané. O comandante do Chelsea não concordou com a marcação e a discussão foi iniciada.

Após a partida, na qual o Liverpool levantou o troféu, Lampard disse que a equipe de Klopp se tornou arrogante em razão do título conquistado.

"Fair play para o Liverpool, eles venceram a liga, mas também não fiquem arrogantes com isso. Esse foi o meu ponto, mas está feito. No jogo, você pode se emocionar e foi isso", disse Lampard à emissora Sky Sports.

Insatisfeitos com as palavras de Lampard, Klopp, negou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, antevéspera do duelo contra o Newcastle, pela rodada final do Campeonato Inglês, que ele e seus comandados passaram a agir com arrogância e pontuou que são o oposto disso. Na sua visão, a discussão deveria ter sido encerrada no campo.

"Você não pode bater em mim e no meu banco de reservas com algo assim porque não somos arrogantes", refutou. "Frank estava obviamente em um clima muito competitivo e eu respeito muito isso. Do meu ponto de vista nesse tipo de situação, você pode dizer praticamente o que deseja. Mas, para mim, depois do jogo, acabou completamente", prosseguiu Klopp.

"Mas o que ele tem que aprender", acrescentou o treinador alemão, "é terminar após o apito final e ele não fez isso. Em um momento como esse, em uma discussão, você quer dizer algo para machucar a outra pessoa. E é disso que eu não gosto", criticou.

Klopp emendou dizendo que Lampard, cuja carreira de treinador ainda é curta, tem tempo para mudar sua conduta após a partida. O ex-meio campista começou sua carreira de técnico há dois anos. Primeiro à frente do Derby Count e depois se transferiu para o Chelsea, do qual se tornou ídolo como jogador.

"Frank tem que aprender isso e tem muito tempo para aprender, pois é um jovem treinador. Durante o jogo, as palavras não causam nenhum problema, mas após o apito final... Não somos arrogantes, somos praticamente o oposto", reforçou.

Lampard usou repetidamente palavrões para desabafar sua raiva em direção ao banco do Liverpool e, com o estádio sem torcida, parte dos xingamentos pôde ser ouvida com clareza. Nesta sexta, o comandante do Chelsea diz estar arrependido pela forma como agiu.

"Acho que em termos da linguagem que usei, me arrependo disso", avaliou. "Porque acho que essas coisas são reproduzidas muito nas mídias sociais. Eu tenho duas filhas que estão nas mídias sociais, então eu me arrependo disso".