Após ser cobiçado por Santos e Fluminense, Barcos anuncia seu retorno à LDU

O centroavante argentino Hernán Barcos frustrou os planos do Santos e do Fluminense e acertou neste sábado com a LDU, do Equador. O próprio jogador confirmou o acerto pelo Twitter: "Voltando para o maior do Equador. LDU".

O time equatoriano informou que o jogador chegará ao país neste domingo pela manhã para assinar contrato. O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, chegou a viajar para a Argentina e se reuniu com o irmão e empresário do atleta, David Barcos, mas não houve acordo.

Barcos, de 32 anos, disputou a última temporada pelo Vélez Sarsfield. O jogador pertencia ao Sporting, de Portugal, e tinha contrato de empréstimo com o clube argentino com duração até julho de 2017.

A rescisão do contrato teria sido o empecilho no acerto com o Santos. Modesto Roma não teria aceito pagar R$ 1 milhão de multa para ter o jogador. Outros dois clubes também não obtiveram sucesso na contratação: o Fluminense e o Atlético Nacional, da Colômbia.

O centroavante já atuou por mais de uma dezena de clubes, entre eles o Palmeiras e o Grêmio. Será sua segunda passagem pela LDU, na qual jogou entre 2010 e 2011 e conquistou o Campeonato Equatoriano e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2010.