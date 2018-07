Após ser decisivo, Ronaldinho arranca elogios até dos adversários

SÃO PAULO - A estreia de São Paulo e Atlético-MG pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira, ficou em segundo plano diante da belíssima atuação do meia Ronaldinho Gaúcho, autor de assistências para os dois gols da vitória do time. O nome do jogo recebeu elogios até mesmo dos adversários.

“O nosso time estava bem, mas acho que o problema foi os gols que tomamos. O Ronaldinho aproveitou nossa bobeada e isso atrapalhou muito no começo. E depois ele fez uma outra boa jogada”, afirmou o lateral-esquerdo Cortez. "O placar justo, para mim, seria o empate. Mas o futebol, quando o jogo é equilibrado, isso acontece. E ainda o Ronaldinho cruzou uma boa bola para fazer e eles venceram a gente nestes detalhes”, disse o atacante Osvaldo à Rádio CBN.

Decisivo e talentoso, o experiente jogador é a grande esperança da torcida atleticana para a campanha do time na Libertadores depois de 13 anos sem disputar o torneio. Aliada à grande fase do meia, está a sintonia entre a equipe e o estádio Independência, onde o Atlético-MG ainda não foi derrotado desde a reinauguração, em abril de 2012.

Com base nisso, Ronaldinho avisou: "vai ser muito difícil ganhar da gente aqui. Fico feliz. Participar diretamente dos gols é muito importante, essa é minha função na equipe".