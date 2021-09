Após ser demitido do Santos, Fernando Diniz vai para a Série B comandar o Vasco

Se o Santos agiu rápido para buscar um novo técnico ao contratar Fábio Carille, Fernando Diniz também já está novamente empregado. Depois de ser demitido do time paulista, o treinador acertou com o Vasco para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele substitui Lisca, que pediu demissão na quarta-feira.

Fernando Diniz assinou contrato válido até o final da temporada e traz consigo os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli. Eles se juntam aos membros da comissão técnica permanente do clube ainda nesta semana.

Foi determinante para a chegada de Diniz ao Vasco o bom relacionamento entre o treinador e o diretor executivo Alexandre Pássaro. Os dois trabalharam juntos no São Paulo na temporada passada.

Demitido do Santos depois de uma sequência negativa que deixou a equipe próxima à zona de rebaixamento no Brasileirão, Diniz tem a missão de levar o Vasco de volta à elite, e não será fácil.

Embora diga que o técnico venha para "liderar o projeto de retorno à Série A", o clube carioca venceu apenas uma vez nos últimos seis jogos e está a seis pontos do Botafogo, último dentro do grupo dos que garantem vaga na elite do futebol brasileiro.

Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Saiba mais em: https://t.co/ZiyvsCGaZz#VascoDaGama pic.twitter.com/hPhm5mnAGn — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 9, 2021

Fernando Diniz, de 47 anos, assumirá seu terceiro clube em 2021, depois de treinar o São Paulo e o Santos. No time tricolor, brigou pelo título do Brasileirão, mas a equipe caiu drasticamente de rendimento e ele acabou demitido em fevereiro deste ano, antes do fim do torneio nacional.

Na equipe da Vila Belmiro, o trabalho foi pior, amargando eliminações na Libertadores e Sul-Americana e uma campanha ruim no Brasileirão.

Natural de Patos de Minas (MG), Diniz iniciou sua carreira como treinador na temporada de 2008, ano que também se despediu dos gramados. Sua trajetória à beira do campo foi iniciada no interior paulista, onde comandou Votoraty, Paulista, Botafogo, Atlético Sorocada, Guaratinguetá e Oeste.

Ele ganhou projeção, porém, no Audax com o vice-campeonato do Paulistão de 2016. O bom desempenho fez com que Diniz passasse a receber oportunidade em grandes equipes do futebol nacional. Além dos paulistas citados, também treinou Athletico-PR e Fluminense. Conhecido não abrir mão de seu estilo de jogo que prioriza a posse de bola e a construção das jogadas desde a defesa, com paciência, o treinador ainda busca seu primeiro título importante na carreira.