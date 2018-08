Após ser eleito o melhor da Copa, Modric se reapresenta ao Real Madrid

Luka Modric está de volta ao Real Madrid. Com férias prolongadas em função da sua participação na Copa do Mundo da Rússia, o meia croata se apresentou apenas nesta quarta-feira a Julen Lopetegui, o novo técnico do clube, e deu início aos trabalhos de preparação para a temporada 2018/2019.

Como se juntou ao elenco do Real Madrid bem depois da maior parte dos jogadores, Modric ainda não treinou com o restante dos atletas. Ele trabalhou com outros jogadores que se apresentaram com atraso em função da Copa do Mundo, caso do compatriota Kovacic, dos brasileiros Marcelo e Casemiro e do francês Varane. E eles estavam acompanhados por atletas do time B e das divisões de base.

Apesar de ter se reapresentado, Modric ainda não tem o seu futuro definido. O meia foi alvo de especulações recentemente, sobre a possibilidade de se transferir para a Inter de Milão. A imprensa espanhola, afirma, porém, que não há interesse na venda do jogador e vai lhe oferecer uma renovação contratual para convencê-lo a seguir no clube.

Isso pode ser realmente necessário, afinal, aos 32 anos, Modric foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, tendo conduzido a seleção da Croácia até a final na Rússia. Além disso, o Real Madrid passou por mudanças profundas nas últimas semanas, com as saídas do técnico Zinedine Zidane e do atacante Cristiano Ronaldo.

Modric está no Real Madrid desde 2012 e tem contrato com o clube até o fim da temporada 2019/2020. O jogador croata faturou quatro títulos da Liga dos Campeões e um do Campeonato Espanhol pelo time.