Após ser expulso por criticar arbitragem, Odair elogia garra do Inter na final

A derrota pra o rival Grêmio nos pênaltis e a perda do título gaúcho mexeu com o técnico Odair Hellmann. Expulso por reclamar de um pênalti marcado contra o Internacional, o treinador fez duras críticas à arbitragem e chegou a afirmar que o árbitro Jean Pierre Lima também merecia uma medalha de campeão. "Tem que dar o título logo para o Grêmio. Dá para o Jean Pierre também. Tem que dar medalha para os árbitros juntos", esbravejou o treinador.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti bastante contestado para o Grêmio, em leve puxão de Guilherme Parede em Bruno Cortez. A marcação da penalidade causou revolta no banco do Internacional e, além de Odair Hellmann, o experiente meia D'Alessandro também foi expulso por reclamação.

O técnico se recusou a deixar o gramado da Arena do Grêmio e teve de ser retirado pela Brigada Militar para que a partida recomeçasse com a cobrança do pênalti de André, que o goleiro Marcelo Lomba defendeu.

Após a partida, Odair se recompôs e chegou até a cumprimentar Renato Gaúcho e parabenizar o adversário pela conquista. Na sua entrevista coletiva, o treinador se negou a falar sobre arbitragem e exaltou a entrega de seus atletas.

"Eu queria dizer ao nosso torcedor que nós fizemos esse campeonato e essas finais para buscar o título para eles. Não conseguimos, mas foi por detalhes. Sobre arbitragem e sobre qualquer outro tipo de situação eu não vou falar", afirmou. "Eu quero parabenizar o grupo pelo enfrentamento que fez. Ainda temos três competições esse ano para tentarmos de novo. Parabenizo o nosso grupo pelo jogo que fez hoje o Grêmio pela conquista", concluiu.