Após ser goleado pelo lanterna do Italiano, Genoa anuncia troca de técnico

A humilhante goleada por 5 a 0 diante do lanterna do Campeonato Italiano foi a gota d'água para a passagem de Ivan Juric como técnico do Genoa. Nesta segunda-feira, o clube da primeira divisão do país anunciou a troca do treinador por Andrea Mandorlini, que assinou contrato até junho de 2018.

No domingo, o Genoa foi atropelado pelo Pescara, no que foi apenas a segunda vitória do lanterna no Italiano, a primeira em 2017. A goleada gerou protesto dos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe. Eles cercaram o ônibus do elenco e arremessaram ovos nas janelas.

O resultado também ampliou o mau momento do Genoa, que já soma dez partidas consecutivas sem vencer - foram oito derrotas nesta trajetória. A equipe é a 16.ª colocada do Italiano, com 25 pontos, e só não corre risco de rebaixamento por conta do péssimo desempenho de Palermo (14 pontos), Crotone (13) e Pescara (12).

Ex-zagueiro da Inter de Milão, Mandorlini comandará o Genoa pela primeira vez. Ele tem passagens como técnico por clubes como Vicenza, Atalanta, Bologna, Siena e Sassuolo, mas estava sem clube desde 2015, quando foi demitido do Verona.