Após ser inscrito no Carioca, Douglas Baggio renova com o Flamengo até 2017 A diretoria do Flamengo deu uma demonstração de que confia muito no futuro de Douglas Baggio. Nesta terça-feira, o clube anunciou a renovação do contrato do atacante até 2017. Satisfeito com o novo acordo, o jogador festejou a ampliação da sua ligação com o clube.