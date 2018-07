Após ser multado em blitz no Rio, Mano Menezes diz que apoia punição

RIO - O técnico Mano Menezes apresentou nesta quarta-feira a sua versão para o episódio em que foi parado em uma blitz da Lei Seca nesta madrugada no Rio. O comandante da seleção brasileira confirmou o incidente e declarou concordar com a punição - ele estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado em R$ 957,70, além de ter perdido sete pontos na CNH.

"Acima de tudo, quero ressaltar que apoio a conduta dos policiais e agentes que me abordaram na noite de ontem e concordo com as sanções estabelecidas pela lei", afirmou Mano, que não comentou na nota publicada no seu site oficial a razão que o levou a recusar a realização do teste do bafômetro.

De acordo com o treinador, a sua CNH estava em outro carro. "Na noite desta terça-feira, fui abordado numa blitz no bairro da Gávea (Rio de Janeiro), enquanto retornava de um encontro com amigos, na companhia de minha esposa. Por estar sem a Carteira Nacional de Habilitação, sofri sanções administrativas na forma de multa e perda de pontos na carteira. O documento original estava em outro automóvel. Após apresentar a cópia do documento e um condutor habilitado, meu carro foi liberado", explicou.

Em seu último compromisso, no mês de fevereiro, a seleção brasileira venceu a Bósnia por 2 a 1, em amistoso disputado na Suíça. A equipe dirigida por Mano só volta a jogar em maio, quando tem amistosos marcados contra Dinamarca, no dia 26, e Estados Unidos, no dia 30. Em junho, a seleção vai encarar México, em 3 de junho, e Argentina, no dia 9.