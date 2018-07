Após ser poupado contra vontade, Harry Kane se diz ansioso para encarar Colômbia

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, não gostou muito de ter sido poupado do jogo contra a Bélgica, mas entendeu a decisão do treinador Gareth Southgate. Artilheiro da competição com cinco gols em dois jogos disputados, ele agora espera manter esse ritmo no decorrer nos próximos jogos.

"Como atacante, você está ansioso para jogar quando está marcando, especialmente quando a bola está batendo no seu calcanhar e indo para o gol", disse ao jornal inglês "The Sun" fazendo referência ao terceiro dos três gols marcados na vitória sobre o Panamá por 6 a 1 pela segunda rodada do Grupo G. "Você só pensa em estar em campo para marcar gols", prosseguiu.

"Talvez se não tivesse marcado contra a Bélgica, estaria pensando: 'Não fiz um gol na última partida'. Mas venho de um jogo que marquei três e estou pronto para um encontro muito importante contra a Colômbia", emendou.

A Inglaterra perdeu por 1 a 0 para a Bélgica e terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo G. Nas oitavas de final, jogará na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), contra a Colômbia, em Moscou.

Kane, até aqui, marcou os dois gols na vitória dos ingleses por 2 a 1 sobre a Tunísia na primeira rodada e fez três na goleada por 6 a 1 sobre o Panamá. Contra a Bélgica, ele pediu para entrar em campo, mas o técnico Gareth Southgate optou por poupá-lo. O jogador falou sobre a preocupação de ser eleito o melhor da competição.

"A Bola de Ouro seria muito bom. Se a gente seguir no torneio por mais tempo, minhas chances aumentam. Mas meu objetivo principal não é este. Meu objetivo é ganhar o torneio. Se a Bola de Ouro vier com o título, fica perfeito", opinou.