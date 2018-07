Após ser poupado, Kleber volta ao time titular do Inter

Kleber foi substituído por Fabrício no treino da última quarta, mas nesta quinta mostrou estar recuperado para tentar ajudar a equipe gaúcha a ficar mais próxima de uma vaga na Copa Libertadores de 2012. Com isso, o técnico Dorival Júnior poderá repetir a mesma escalação do time que venceu o Botafogo por 2 a 1, no último domingo, no Engenhão.

Desta forma, o Inter deve ir a campo diante dos flamenguistas com a seguinte formação: Muriel; Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo e Kleber; Tinga, Guiñazu, D''Alessandro e Oscar; Gilberto e Leandro Damião. Já a equipe reserva treinou nesta quinta-feira com Renan; Sandro Silva, Índio, Dalton e Fabrício; Elton, Bolatti, Andrezinho, Ilsinho e João Paulo; Jô.

Depois de enfrentar o Flamengo pela penúltima rodada, o time colorado fechará a sua participação neste Brasileirão no clássico contra o Grêmio, no dia 4 de dezembro, no Beira-Rio. A equipe de Dorival Júnior hoje ocupa a quarta colocação da tabela, com 57 pontos, mesma pontuação do Flamengo, rival deste domingo.