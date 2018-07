Após ser poupado, Nilton mira regularidade no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Um dos jogadores que mais disputaram partidas no primeiro semestre, Nilton quer manter a regularidade na sequência do Brasileirão após ser poupado no Cruzeiro na rodada passada. O zagueiro desfalcou a equipe mineira no duelo de quarta-feira, contra o Criciúma, por causa do desgaste físico.

"Fiquei meio ansioso fora de campo torcendo para os meus companheiros e agora, voltando, espero dar continuidade à sequência boa que eu estava tendo com o time", afirmou o defensor, que não esconde a preocupação por ficar afastado.

"Ninguém tem cadeira cativa, não. Aqui é assim, cada um vai fazendo seu trabalho, buscando seu espaço. O professor está dando oportunidade a todos, está sendo leal com todos, e claro que quem estiver merecendo no momento é que vai jogar", disse Nilton, que conta com a confiança do técnico Marcelo Oliveira.

Por essa razão, o zagueiro quer manter a regularidade para não correr o risco de perder espaço na equipe. "Não podemos deixar cair em nenhum momento o nível técnico, a força de vontade, a pegada. Nosso grupo é muito forte, nossa equipe é uma das favoritas a brigar pelo título", afirmou.

O Cruzeiro divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Os dois time somam 24 pontos, mas o time mineiro ocupa a primeira posição por levar vantagem no saldo de gols.