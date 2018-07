Após ser poupado no domingo, Robinho volta aos treinos no Atlético-MG

O atacante Robinho foi a grande novidade desta segunda-feira no Atlético-MG. Um dia depois de ser poupado e desfalcar a equipe na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, em pleno Independência, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador trabalhou normalmente na reapresentação do elenco.

Robinho se tornou desfalque de última hora do Atlético-MG no domingo por causa de desgaste muscular. Na sexta-feira, ele chegou a deixar o treino mais cedo e no sábado, teve a ausência confirmada. Com o retorno aos trabalhos, no entanto, ele deve atuar normalmente contra o Paraná nesta quarta-feira, em Curitiba, pela Copa do Brasil.

Outra boa notícia do treino desta segunda-feira no Atlético-MG foi a presença do meia Luan. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular na região anterior da coxa direita, ele correu em volta do gramado e deu mais um passo rumo ao retorno.

Na reapresentação, os atletas que foram titulares contra o Fluminense realizaram um trabalho de regeneração na academia, enquanto o restante do elenco participou de treinos táticos e técnicos no campo. O Atlético-MG fecha a preparação para encarar o Paraná nesta quarta-feira pela manhã. A delegação viaja para Curitiba à tarde, às 15h45.