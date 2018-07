Após ser poupado, Thiago Silva retoma posto na seleção O zagueiro Thiago Silva vai retomar contra a Rússia, na segunda-feira, não só o seu lugar na seleção brasileira como também a braçadeira de capitão e a liderança do time dentro de campo. Nesta sexta, antes do treino para os reservas realizado no meio da tarde em Nyon, o técnico Luiz Felipe Scolari conversou por quase meia hora com o jogador, demonstrando confiança na função do zagueiro como comandante dentro de campo.