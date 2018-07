Após ser poupado, Valdivia volta a treinar no Palmeiras

SÃO PAULO - Após ser poupado na rodada de terça-feira, o meia Valdivia voltou a treinar com bola normalmente nesta quinta-feira. O jogador passou os últimos três dias fazendo trabalho físico, de recuperação muscular, em separado dos demais companheiros do Palmeiras.

Nesta quinta, o chileno participou de todas as atividades com bola realizadas no gramado e não deu nenhum sinal de dor ou desconforto. Ele vem sendo tratado com cuidado pela comissão técnica para evitar novas lesões, que já o tiraram de combate por seguidos meses neste ano.

Fora do duelo contra o São Caetano, na terça, Valdivia voltará ao time no duelo deste sábado, contra o Paraná, no Pacaembu. Para este jogo, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com o atacante Vinícius. Depois de torcer o tornozelo direito no treino de segunda-feira e ser cortado da partida no ABC, o jogador participou apenas da primeira parte do treino desta quinta e, com dores, deixou a atividade mais cedo.