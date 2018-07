Após ser repreendido, Maradona se desculpa com a Fifa por críticas à arbitragem

Um dia depois de ser repreendido pela Fifa pelas críticas públicas feitas à arbitragem do confronto entre Inglaterra e Colômbia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, o argentino Diego Maradona se desculpou. Através das redes sociais, publicou uma foto ao lado do presidente da entidade, Gianni Infantino, e se mostrou arrependido pelas declarações.

"Tomado pela emoção de torcer para a Colômbia no outro dia, disse algumas coisas e, admito, algumas delas são inaceitáveis. Minhas desculpas à Fifa e seu presidente. Por mais que às vezes eu possa ter opiniões contrárias a algumas decisões de arbitragem, tenho absoluto respeito pelo trabalho - nada fácil - que fazem a instituição e os árbitros", escreveu em sua página no Instagram.

Maradona foi bastante duro nas críticas ao árbitro norte-americano Mark Geiger após a derrota nos pênaltis da Colômbia para a Inglaterra, terça-feira. O jogador considerou que o juiz beneficiou o time inglês e disse que os colombianos foram vítimas de um "roubo monumental".

A Fifa, que tem Maradona como um dos seus embaixadores, "repreendeu fortemente" as declarações na quarta-feira e afirmou que suas "insinuações são totalmente inapropriadas e completamente sem fundamento". "A Fifa lamenta profundamente ler tais declarações de um jogador que faz parte da história do futebol", declarou a entidade, em comunicado.

As críticas marcam mais um episódio polêmico de Maradona em solo russo neste Mundial. O ídolo argentino já virou notícia por fumar um charuto em área proibida dentro de estádio e fazer gestos obscenos na arquibancada, após vitória da Argentina sobre a Nigéria, na fase de grupos.

A nova controvérsia atinge diretamente sua relação com a Fifa porque ele é oficialmente um embaixador da entidade e considerado uma das "Lendas" do programa da Fifa de valorização de jogadores ilustres. Além disso, está na Copa assistindo aos jogos como convidado VIP.