Após ser titular, Alisson agradece confiança no Cruzeiro

O meia Alisson foi a grande surpresa na escalação do Cruzeiro diante do São Paulo, no último domingo. A equipe acabou sendo derrotada por 2 a 0 no Morumbi, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o jogador saiu de campo satisfeito com o seu desempenho e agradeceu a confiança depositada pelo técnico Marcelo Oliveira.

"Fico feliz pela confiança que o Marcelo Oliveira tem me passado, tento retribuir esse apoio no dia-a-dia. Estou aprendendo muita coisa com todos os jogadores de frente. Nesse jogo, tentei entrar e dar o meu melhor. Corri, tentei ajudar da melhor maneira possível", comentou.

Alisson ganhou a vaga que era disputada por nomes que já foram mais utilizados durante a temporada, como Willian, Marquinhos e Dagoberto, e agora só pensa em manter a titularidade. "Agora, a decisão dos titulares fica com o treinador. Estou muito feliz aqui no Cruzeiro e quero continuar fazendo parte desse grupo, que é muito importante pra mim. Mas independente de quem for jogar, o escolhido irá cumprir bem o seu papel."

Depois de ser derrotado pelo segundo colocado do campeonato, o Cruzeiro terá pela frente compromisso teoricamente mais simples, contra o Atlético-PR, que é apenas o 11.º, no Mineirão. Mas para Allison, o time paranaense pode impor tanta dificuldade quanto o São Paulo e por isso o meia pediu atenção no jogo desta quarta.

"Acho que não existe time bobo mais. Qualquer lugar que for jogar, ou contra qualquer equipe, não vai ser fácil. Temos que continuar mostrando o nosso bom futebol. Todo time que vem jogar aqui sabe da dificuldade, por isso arma um bom esquema para impedir os nossos ataques. Sabemos que temos que ganhar esse jogo na quarta e contamos com o apoio da nossa torcida, que é essencial para conseguirmos a vitória", comentou.