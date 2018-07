Após ser titular, Taiberson desfalcará o Inter por lesão

O jovem Taiberson foi do céu ao inferno com a camisa do Internacional na última quarta-feira. Mesmo em um elenco estrelado, conquistou a confiança do técnico Diego Aguirre e foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, no Beira-Rio. Só que logo aos 34 minutos do primeiro tempo, sentiu dores musculares e precisou ser substituído por D'Alessandro.

Nesta quinta-feira, o clube confirmou o que se esperava. Após a realização de exames de imagem, o atacante de 21 anos teve diagnosticada uma contratura na coxa esquerda. Com isso, será desfalque para a partida de domingo diante do União Frederiquense, fora de casa, novamente pelo Gaúcho, e poderá ficar fora de ação por até três semanas.

Taiberson se tornou o terceiro desfalque somente para o ataque do Inter, que já não conta com Nilmar (lesão na coxa) e Lisandro López (problema no menisco). O departamento médico do clube ainda tem com o volante Bertotto, que passou por cirurgia e continua fora.