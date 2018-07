Após sete dias preso, Edinho, filho de Pelé, é libertado em Santos

Depois de uma semana preso, o ex-goleiro do Santos, Edinho, foi solto na tarde desta terça-feira, em Santos. O alvará de soltura foi expedido nesta segunda-feira, mas o filho de Pelé foi solto depois de 24 horas - e sem o equipamento de monitoramento eletrônico, antes exigido pela Justiça.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a tornozeleira é de uso exclusivo, por contrato, para os presos condenados em regime semiaberto. E este não é o caso de Edinho, que foi condenado a 33 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas.

O ex-goleiro e filho foi preso na manhã do último dia 8, em Santos, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Edinho foi condenado no último mês de maio a 33 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Edinho, que é preparador de goleiros do Santos, havia recorrido da sentença em liberdade, mas não atendeu a determinação da juíza da 1.a Vara Criminal de Praia Grande de apresentar seu passaporte, como garantia de que não se ausentaria do País.

Ele alegou que havia perdido o documento e pediu o cancelamento do passaporte na Polícia Federal, mas mesmo assim foi preso. Ao ser libertado no início desta tarde, bastante abatido, o ex-goleiro afirmou: "Confio na Justiça. A mesma que me condenou, vai me absolver. Agora, vou descansar junto à minha família e, amanhã já estarei retornando às minhas atividades na Vila Belmiro."