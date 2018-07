Após sete empates, Santa Cruz desencanta e ganha a primeira na Série B

VARGINHA - Após sete empates consecutivos e ainda invicto, o Santa Cruz finalmente conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo contra o Boa, que aconteceu no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), terminou com o placar de 2 a 0 para os visitantes. O resultado tirou o clube pernambucano da zona do rebaixamento, que agora soma 10 pontos. Já o time mineiro segue com 8, na parte de baixo da tabela de classificação.

O Santa Cruz começou a primeira etapa partindo para cima do seu adversário. Mas só chegou com perigo aos oito minutos. Aos 18, o Boa colocou a bola no travessão pernambucano. O time da casa ainda teve duas chances, mas quem saiu na frente foi o visitante. Aos 43, Nininho tabelou com Pingo, que chutou por cima do goleiro para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Boa começou bem e criou duas chances. O Santa Cruz só chegou aos 15 minutos, quando Pingo chutou e a bola foi para a linha de fundo. Aos 31, Betinho cobrou pênalti com categoria e fez o segundo gol pernambucano.

O Boa entra em campo neste sábado, quando vai enfrentar a Ponte Preta, às 16h20, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada. Já o Santa Cruz recebe o Joinville, nesta sexta, às 21h50, no estádio dos Aflitos, no Recife, com portões fechado.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 2 SANTA CRUZ

BOA - Leandro; Maranhão, Thiago Carvalho, Mateus Alves e Marinho Donizete; Betinho (Marcão), Moisés, Pedrinho e Malaquias (Denner); Diego (Michel) e Fábio Júnior. Técnico: Nedo Xavier.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho, Renan Fonseca, Everton Sena e Renatinho; Sandro Manoel, Memo, Danilo Pires e Carlos Alberto (Adilson); Pingo (Emerson Santos) e Léo Gamalho (Betinho). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Nininho, aos 43 minutos do primeiro tempo; Betinho (pênalti), aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Malaquias (Boa); Pingo, Léo Gamalho e Carlos Alberto (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).