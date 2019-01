Após sete meses, Messi vai voltar à seleção argentina, diz jornal

Messi vai voltar a atuar pela seleção argentina. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal argentino Olé. O técnico Lionel Scaloni e a Associação Argentina de Futebol (AFA) não confirmam oficialmente o retorno, que já teria sido comunicado à comissão técnica. Ainda de acordo com a publicação, o retorno só será confirmado no momento da divulgação dos convocados para os amistosos da Argentina contra a Venezuela, em 22 de março, e Marrocos, quatro dias depois.

Se confirmado, Messi voltará após sete meses de mistério e afastamento. A última partida do camisa 10 com a seleção foi na Copa da Rússia, na eliminação diante da França ainda nas oitavas de final. O jogador deixou o Mundial sem comentar sua situação e evitou o tema em entrevistas. Não é a primeira vez que Messi coloca em dúvida sua permanência na seleção.

Após a derrota na final da Copa América de 2016, ele já havia se afastado da seleção, mas voltou a defender seu país. Apesar de seu incrível desempenho no Barcelona, o atleta nunca conquistou nenhum título pela Argentina.

Após a Copa do Mundo, que causou a saída do técnico Jorge Sampaoli, hoje no Santos, a Argentina vive um momento de renovação. As novas estrelas serão conduzidas por alguns nomes da velha guarda, como o próprio Messi, Otamendi, Di María e Romero. Na Copa América, a equipe caiu em um grupo difícil, pois vai enfrentar Colômbia e Paraguai, além do Catar, país convidado para o torneio sul-americano.