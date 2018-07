Após sete meses parado, Riquelme acerta volta para Boca Juniors

BUENOS AIRES - Depois de passar sete meses afastado do futebol, o meia Juan Román Riquelme acertou nesta sexta-feira seu retorno para o Boca Juniors, clube com o qual ele ainda tem contrato até 2014. O astro argentino de 34 anos esteve muito perto de reforçar o Palmeiras em janeiro, mas a nova diretoria palmeirense descartou a contratação dele. Assim, ficará mesmo na Bombonera.

Riquelme está sem jogar desde o dia 4 de julho, quando defendeu o Boca Juniors na final da Libertadores e perdeu o título para o Corinthians. Depois daquela decisão, ele disse que não tinha mais clima para continuar no clube e também admitiu que poderia encerrar a carreira. Mas, após ficar tanto tempo parado, resolveu voltar ao futebol no final do ano.

Presidente do Palmeiras na época, Arnaldo Tirone chegou a acertar a contratação de Riquelme em janeiro, mas deixou o contrato para ser assinado pela nova diretoria do clube. Após ser eleito mandatário palmeirense, Paulo Nobre descartou o reforço do astro argentino, explicando que o investimento era muito alto e não havia recursos para poder bancar.

A alternativa para Riquelme, então, foi retornar para o Boca Juniors. Sua decisão foi facilitada pela proximidade que tem com o técnico Carlos Bianchi, com quem viveu a melhor fase de sua carreira e que voltou recentemente ao comando do clube. Pelo novo acordo, o astro deve manter as condições do antigo vínculo até 2014. E ele é esperado para treinar já neste sábado.