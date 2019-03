Após sete meses, Pedro é liberado e volta a treinar com bola no Fluminense

Depois de pouco mais de sete meses, Pedro voltou a treinar com bola no Fluminense. O atacante, que já havia corrido no gramado há algumas semanas e chegou a participar de atividades leves com alguns jogadores, foi liberado pelos médicos e participou de todo o treinamento com o restante do grupo neste sábado, no CT Pedro Antonio.

Pedro sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito em 25 de agosto do ano passado, em duelo do Campeonato Brasileiro, passou por cirurgia pouco tempo depois e treinou pela primeira vez neste sábado sob o comando do técnico Fernando Diniz.

"Feliz demais por saber que todo esforço e sacrifício valeram a pena. Só tenho a agradecer a todo departamento médico do Fluminense, em especial a fisioterapia. Estou muito feliz e creio que vou voltar ainda mais forte para dar alegrias para a torcida tricolor", disse o jogador ao site oficial do Fluminense.

Principal esperança de gols dos torcedores do Fluminense, Pedro, mesmo com a temporada passada interrompida pela lesão, foi o artilheiro da equipe em 2018, com 19 gols. Ele disse que se aproximou da família no período em que se recuperava da lesão e garantiu estar bem fisicamente.

"O mais importante é estar com a cabeça boa, e neste momento eu estou. Me cerquei da minha família e dos meus amigos e eles foram importantíssimos durante a recuperação, isso me deixa muito confiante para esse retorno. Fisicamente eu estou me sentindo ótimo, sei que vou voltar muito bem e quero fazer muitos gols nessa temporada", afirmou.

Na reta final do tratamento, o trabalho que o atacante realizou foi mais voltado para a recuperação do condicionamento físico e da firmeza nos movimentos. O jogador participou dos mesmos testes de força aos quais o restante do elenco foi submetido no período de pré-temporada, e teve resultados positivos.

Pedro, contudo, ainda não tem data definida para a reestreia. O atleta precisará de tempo para readquirir a melhor forma técnica e se adaptar no aspecto tático. A tendência é de que esteja apto a jogar nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.