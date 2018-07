Após sete partidas sem vencer, Coritiba mira reação contra o líder Corinthians

Em péssimo momento no Campeonato Brasileiro, o Coritiba tem uma missão complicada nesta quarta-feira, às 21 horas, quando enfrenta o líder Corinthians no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 27.ª rodada da competição. Mas é exatamente em seu maior desafio no returno que o time espera iniciar a sua recuperação.

O Coritiba vem de sete partidas sem vitória na competição, com quatro derrotas e três empates - o último triunfo foi apenas no início de agosto sobre a Chapecoense, em casa. Resultados que o derrubaram à 19.ª e penúltima colocação com 28 pontos. E para o técnico Marcelo Oliveira, um bom jogo contra o líder pode mudar a perspectiva do time.

"Como a gente trabalha para fazer um bom jogo, penso que estar criando e jogando melhor, mesmo que não seja o tempo todo, nos dá uma esperança de uma vitória. E uma grande vitória pode mudar tudo", avaliou o treinador. "Se você ganha fora de uma equipe tão preparada, fazendo uma campanha como o Corinthians, melhor ainda. Vai contar muito o nosso desempenho".

Sem contar com os atacantes Getterson, Alecsandro e Kleber, lesionados, e o volante Jonas, suspenso, o Coritiba pode ter a presença de Alan Santos e Rildo. Eles foram poupados de algumas atividades, mas treinaram normalmente nos últimos dias e devem ser titulares para o importante duelo contra o Corinthians.