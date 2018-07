Após sete rodadas, Corinthians tem melhor campanha da era dos pontos corridos

O início de campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro não tem sido apenas vitorioso, como também, histórico. A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, quarta-feira, fez com que o time de Fábio Carille chegasse aos 19 pontos e tivesse a melhor campanha da história do Brasileiro em pontos corridos, que teve início em 2003. Por outro lado, em apenas três vezes, o líder neste momento do torneio sagrou-se campeão nacional.

Foram seis vitórias e um empate nas primeiras sete rodadas do Brasileiro, o que dá um aproveitamento de 90,5%. "Para chegar ao título de um campeonato, buscamos sempre o equilíbrio, trabalhar nos 70% o ano inteiro. É anormal o que está acontecendo em relação a pontuação, mas em relação a rendimento, não", disse Carille, após derrotar o Cruzeiro e chegar ao 20º jogo consecutivo sem perder - contando Brasileiro, Paulista e Copa Sul-Americana.

Foram apenas três vezes em que o líder da sétima rodada ficou com o título. Em 2003 e 2014, ambos com o Cruzeiro, e em 2011, com o próprio Corinthians. Nas outras ocasiões, os líderes neste momento do torneio não ficaram com a taça. Um outro fato curioso é que em 2007 e 2016, Corinthians e Internacional, respectivamente, foram líderes na sétima rodada, mas acabaram sendo rebaixados no mesmo ano.

Veja os líderes após sete rodadas do Brasileiro desde 2003 (com ano, time e pontuação e classificação final):

2003: Cruzeiro - 17 - Campeão

2004: São Caetano - 14 - 18º colocado

2005: Botafogo - 15 - 9º colocado

2006: Cruzeiro - 16 - 9º colocado

2007: Corinthians - 15 - 17º colocado (rebaixado)

2008: Flamengo - 16 - 5º colocado

2009: Atlético-MG - 17 - 7º colocado

2010: Corinthians - 17 - 3º colocado

2011: Corinthians - 17 - Campeão

2012: Atlético-MG - 16 - 2º colocado

2013: Coritiba - 15 - 11º colocado

2014: Cruzeiro - 16 - Campeão

2015: São Paulo - 16 - 4º colocado

2016: Internacional - 16 - 17º colocado (rebaixado)