Após seu 1.º gol, André Luiz exalta união no Palmeiras

"Estou bastante feliz por ter feito meu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Foi bom para virarmos a partida e ainda mais para seguirmos com o nosso trabalho, mas o mais importante foram os três pontos e a liderança do campeonato", afirmou o defensor, que no sábado acumulou a sua quarta partida seguida como titular.

Com a experiência de quem atuou por sete anos no futebol francês, defendendo o Nancy, André Luiz também destacou a união do elenco palmeirense, que tenta voltar à elite do futebol brasileiro depois de amargar uma temporada bastante conturbada no ano passado.

"Dentro de campo, a união desse elenco faz diferença. Eu sempre estou brincando com os jogadores no vestiário, no nosso dia a dia, e acredito que o grupo todo é assim. Brincamos bastante entre nós, mas na hora que tem que ser sério, o negócio fica sério. Você vê nos últimos jogos que o time está fechado, unido, e quando sai o gol está todo mundo comemorando junto", lembrou o atleta, contratado no início de março e que agora acumula 13 partidas disputadas com a camisa alviverde.